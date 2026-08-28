Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı. 1'i bebek 3 yaralı

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kazada sürücü Hamza Kamu ile birlikte araçta bulunan Rümeysa Nur Kamu ve 1,5 aylık bebek O.K. yaralandı.

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