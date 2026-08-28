Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı. 1'i bebek 3 yaralı
28.08.2026 16:09
Kazayla ilgili soruştuma başlatıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kontrolden çıkan aracın şarampole devrilmesi sonucu, aralarında 1,5 aylık bebeğin de bulunduğu aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, Vezirköprü-Durağan kara yolu Yağınözü ile İncesu mevkiileri arasında saat 13.30 sıralarında meydana geldi.
Hamza Kamu yönetimindeki otomobil, sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole devrilerek yan yatan araçta büyük hasar oluştu.
Meydana gelen kazada sürücü Hamza Kamu ile birlikte araçta bulunan Rümeysa Nur Kamu ve 1,5 aylık bebek O.K. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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