1,5 yaşındaki Ebrar bebeğin acı ölümü
05.06.2026 14:54
Olayın yaşandığı balkona Türk bayrağı asıldı.
Samsun'da annesinin lavaboda olduğu sırada 5’inci kattan beton zemine düşerek ölen 1,5 yaşındaki Ebrar Yardımcı, son yolculuğuna uğurlandı.
Mevlana Mahallesi 732'nci Sokak’ta dün acı bir olay meydana geldi.
1,5 yaşındaki Ebrar Yardımcı, annesi E.Y.’nin (29) lavaboda olduğu sırada, 5’inci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü.
İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan yaralı Ebrar bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ebrar Yardımcı'nın bugün Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan camideki cenazesine; AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile yakınları katıldı.
Yardımcı’nın cenazesi, cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Ebrar’ın babası Rıdvan Yardımcı’nın da bir dönem AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı’nda teşkilat uzmanlığı yaptığı öğrenildi.
İKİZ KARDEŞİ VARMIŞ
Ebrar’ın aynı zamanda Ecrin adında bir ikizinin de olduğu belirtildi.
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