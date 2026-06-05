1,5 yaşındaki Ebrar bebeğin acı ölümü

İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan yaralı Ebrar bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ebrar’ın babası Rıdvan Yardımcı’nın da bir dönem AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı’nda teşkilat uzmanlığı yaptığı öğrenildi.

Ebrar’ın aynı zamanda Ecrin adında bir ikizinin de olduğu belirtildi.

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