16 yaşındaki çocuk uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
14.09.2026 16:08
Son Güncelleme: 14.09.2026 16:14
16 yaşındaki çocuğun evinden 808 uyuşturucu hap çıktı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde 808 adet uyuşturucu hap ele geçirilen 16 yaşındaki çocuk, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
Samsun’da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucu Kıran Mahallesi’nde 16 yaşındaki E.T.Ç.’yi gözaltına aldı.
E.T.Ç.’nin evinde yapılan aramada 808 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan çocuk, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
Çocuk Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.T.Ç., mahkemece tutuklandı. E.T.Ç., işlemlerinin ardından Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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