20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı (Samsun Haberleri)
Samsun'da, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "tasarlayarak öldürme" suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.B. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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