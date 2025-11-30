200 kilo kaçak midye ele geçirildi

30.11.2025 13:14

200 kilo kaçak midye ele geçirildi
Anadolu Ajansı

AA

Samsun'da kaçak avlandığı belirlenen 200 kilogram midye ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

 

Kentte durdurulan bir minibüste yapılan aramada 200 kilogram midye bulundu. Midyeler, doğal dengenin korunması için yeniden denize bırakıldı.

 

Araç sürücüsüne "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet"ten 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.