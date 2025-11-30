200 kilo kaçak midye ele geçirildi
30.11.2025 13:14
Samsun'da kaçak avlandığı belirlenen 200 kilogram midye ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kentte durdurulan bir minibüste yapılan aramada 200 kilogram midye bulundu. Midyeler, doğal dengenin korunması için yeniden denize bırakıldı.
Araç sürücüsüne "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet"ten 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.
