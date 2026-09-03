70 yaşındaki kadın ve torununa çarptı, kaçtı

Samsun’da otomobilin çarptığı 70 yaşındaki kadın ile 6 yaşındaki torunu yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Samsun’da yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki kadın ile 6 yaşındaki torununa otomobil çarptı. Kazada yaralanan büyükanne ve torunu hastaneye kaldırılırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

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