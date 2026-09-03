70 yaşındaki kadın ve torununa çarptı, kaçtı
03.09.2026 16:36
kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Samsun’da otomobilin çarptığı 70 yaşındaki kadın ile 6 yaşındaki torunu yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Samsun’da yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki kadın ile 6 yaşındaki torununa otomobil çarptı. Kazada yaralanan büyükanne ve torunu hastaneye kaldırılırken, sürücü olay yerinden kaçtı.
Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkisinde meydana geldi. Ayşe Ç. (70), 6 yaşındaki torunu Ç.A.Ş. ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yere savruldu.
İhbar üzerine bölgeye motosikletli ambulans ile 2 ambulans sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
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