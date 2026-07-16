87 milyonluk dolandırıcılık ağına operasyon

Samsun merkezli yürütülen büyük bir dolandırıcılık soruşturmasında, sahte internet siteleri açıp ürün satma bahanesiyle vatandaşları tuzaklarına düşüren şebeke çökertildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli takibi sonucu, zanlıların banka ve finans hesaplarında tam 87 milyon liralık devasa bir para trafiği olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemeler neticesinde şebeke üyelerinin adresleri tek tek tespit edildi. Mersin’de 5, Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da birer olmak üzere toplam 8 şüpheli, 14 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 9. şüphelinin ise zaten başka bir suçtan cezaevinde olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin geçmişleri incelendiğinde, aralarından birinin "bilişim sistemlerine sızma" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı, bir diğerinin ise uyuşturucu bulundurmaktan arandığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru barındıran dijital cihaz ile bir miktar uyuşturucu maddeye el konuldu.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.