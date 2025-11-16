Almanya'da gördüğü meyveleri Samsun'da kimyasal ilaçsız yetiştiriyor

Türkiye’de pek rastlanmayan ürünleri de bahçesinde yetiştirdiğini belirten Nedim Taflan, “Şu anda bahçemde 54 farklı meyve çeşidi var. Saymak gerekirse; taflan, ceviz, fındık, elma, armut, kivi ve çeşitli üzüm türleri bulunuyor. Erik ve erik çeşitleri de var, limon yetiştiriyorum. Halk arasında pek bilinmeyen kamkat meyvesi de mevcut. Kamkat, portakalın küçük halidir; turşularda kullanılır ya da olduğu gibi meyve olarak yenir. Fındığın da iki çeşidini yetiştiriyorum; biri Giresun yağlısı, diğeri çakıldak fındık. Ayrıca pepino meyvesi yetiştiriyorum, onu da Honduras’tan getirttim. Üzüm fidanlarımı ise Yunanistan’dan kendi elimle getirdim, diktim, büyüttüm” diye aktardı.

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir yanına satış yapan Taflan, arazisine kimyasal ilaç girmediğini sadece hayvan gübresi kullandığını belirtti.