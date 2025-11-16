Almanya'da gördüğü meyveleri Samsun'da kimyasal ilaçsız yetiştiriyor
16.11.2025 11:43
DHA
Emekli Nedim Taflan Almanya'da çalıştığı dönemde tanıştığı meyveleri Samsun'da arazisinde üretiyor. Ürettiği 54 farklı organik meyveyi Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.
86 yaşındaki Nedim Taflan, dönüm arazisinde hiçbir kimyasal kullanmadan 54 çeşit meyve yetiştiriyor. Ürünlerini Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderdiğini anlatan Taflan, bahçesindeki tüm bakım ve ihtiyaçları tek başına karşıladığını söyledi.
Nedim Taflan arazisindeki meyvelerle yakından ilgilendi.
Türkiye’de pek rastlanmayan ürünleri de bahçesinde yetiştirdiğini belirten Nedim Taflan, “Şu anda bahçemde 54 farklı meyve çeşidi var. Saymak gerekirse; taflan, ceviz, fındık, elma, armut, kivi ve çeşitli üzüm türleri bulunuyor. Erik ve erik çeşitleri de var, limon yetiştiriyorum. Halk arasında pek bilinmeyen kamkat meyvesi de mevcut. Kamkat, portakalın küçük halidir; turşularda kullanılır ya da olduğu gibi meyve olarak yenir. Fındığın da iki çeşidini yetiştiriyorum; biri Giresun yağlısı, diğeri çakıldak fındık. Ayrıca pepino meyvesi yetiştiriyorum, onu da Honduras’tan getirttim. Üzüm fidanlarımı ise Yunanistan’dan kendi elimle getirdim, diktim, büyüttüm” diye aktardı.
Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir yanına satış yapan Taflan, arazisine kimyasal ilaç girmediğini sadece hayvan gübresi kullandığını belirtti.
