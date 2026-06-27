Aracıyla yürüyüş yoluna girdi, ehliyetinden oldu

Ehliyetine geçici süreyle el konulan sürücüye 9 bin 719 lira idari ceza da uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince sosyal medya üzerinden yapılan incelemeler sonucu, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Kurupelit Yat Limanı'nda bir aracın yürüyüş yolunda seyrettiği tespit edildi.

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