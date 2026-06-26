Arsa sahibini dövüp bıçakladılar. İki müteahhit gözaltında
26.06.2026 11:01
Foto: Arşiv
Samsun'un Atakum ilçesinde, arsa sahibini bıçakla yaralayıp dövdükleri öne sürülen iki müteahhit gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde iddiaya göre arsa sahibi A.K. ile müteahhitler Ü.T. (30) ve amcasının oğlu F.T. (41) arasında bina yapımıyla ilgili sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ü.T., bıçakla A.K.'yi yaraladı, F.T. ise tabancanın kabzasıyla dövdü.
İhbar üzerine A.K., sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheliler yakalanarak emniyete götürüldü.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen taşıma ruhsatlı tabancaya el konuldu.
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