Arsa satışı vaadiyle 13 milyon liralık dolandırıcılık
19.11.2025 13:04
DHA
Samsun'da arsa satışı vaadiyle 13 milyon lirayı aşkın dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kooperatif üzerinden arsa satışı vaadiyle yaklaşık 13 milyon 393 bin liralık dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.
İki mağdurun, kendisini emlakçı olarak tanıtan V.P. (27) aracılığıyla şüphelilerin banka hesaplarına para gönderdiği belirlendi. Mağdurlara verilen kooperatif sözleşmelerinin de sahte olduğu anlaşıldı.
Soruşturma kapsamında tespit edilen şüpheliler V.P., M.E. (24), M.K.M. (26), A.A.Ö. (21) ve E.P.’yi (31) operasyonla gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konulurken; E.P. emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.
