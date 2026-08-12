Ayva ağacı cinayeti. Dalını kesti diye amcasını öldürdü

Ağır yaralanan İbrahim Çam, özel araçla hastaneye götürülmek istendi. Ancak yaşlı adam, yolda hayatını kaybetti. İbrahim Çam'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Samsun 'un Tekkeköy ilçesinde Fransa'dan fındık toplamak için gelen M.Ç (46) ile amcası İbrahim Çam (73) arasında, ayva ağacının bir dalının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı.

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