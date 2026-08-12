Ayva ağacı cinayeti. Dalını kesti diye amcasını öldürdü
12.08.2026 00:51
Son Güncelleme: 12.08.2026 00:59
Samsun'da ayva ağacı tartışması kanlı bitti.
Samsun'da ayva ağacının dalının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışma cinayetle bitti.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Fransa'dan fındık toplamak için gelen M.Ç (46) ile amcası İbrahim Çam (73) arasında, ayva ağacının bir dalının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., tabancayla amcasına ateş etti.
HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan İbrahim Çam, özel araçla hastaneye götürülmek istendi. Ancak yaşlı adam, yolda hayatını kaybetti. İbrahim Çam'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Amcasını öldüren gurbetçi M.Ç., olaydan sonra kayıplara karıştı. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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