Balkonda yanan kitaplar paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki balkondaki kitaplar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını büyümeden söndürdü.