Balkonda yanan kitaplar paniğe neden oldu
20.04.2026 16:22
Son Güncelleme: 20.04.2026 16:29
Samsun’un İlkadım ilçesinde bir apartmanın balkonunda çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki balkondaki kitaplar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını büyümeden söndürdü.
