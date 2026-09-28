Baraj inşaatında kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı

Kazada H.S'nin kolu omuz bölgesinden koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapımı devam eden Salıpazarı İçme ve Sulama Barajı'nın inşaat sahasındaki iş kazasında kolu kopan işçi hastaneye kaldırıldı.

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