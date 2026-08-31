Beton firmasında çalışan gece bekçisi iş yerinde ölü bulundu

Samsun'da bir beton firmasında gece bekçisi olarak çalışan 49 yaşındaki kişi, iş yerindeki bekçi odasında ölü bulundu. Şahsın kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.

Edinilen bilgiye göre, beton firmasında gece bekçisi olarak görev yapan 49 yaşındaki Dursun Kıllı, sabah mesaiye gelenler tarafından bekçi odasında hareketsiz halde bulundu.

YASAL UYARI

SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.