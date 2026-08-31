Beton firmasında çalışan gece bekçisi iş yerinde ölü bulundu
31.08.2026 17:01
Şahsın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
Samsun'da bir beton firmasında gece bekçisi olarak çalışan 49 yaşındaki kişi, iş yerindeki bekçi odasında ölü bulundu. Şahsın kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.
Olay, Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir beton firmasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, beton firmasında gece bekçisi olarak görev yapan 49 yaşındaki Dursun Kıllı, sabah mesaiye gelenler tarafından bekçi odasında hareketsiz halde bulundu.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Dursun Kıllı'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Kıllı'nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.