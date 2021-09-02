Boynuna perdenin zinciri dolanan Miray Elif, kurtarılamadı (Samsun Haberleri)

Samsun'un Atakum ilçesinde evde oyun oynarken boynuna stor perdenin zinciri dolanıp, asılı kalan Miray Elif Y. (5), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun Haberleri DHA 02.09.2021 - 14:56

Boynuna perdenin zinciri dolanan Miray Elif, kurtarılamadı

Samsun Haberleri - DHA,

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Miray Elif Y., kardeşi ile birlikte evde oyun oynarken iddiaya göre boynuna stor perdenin zinciri dolandı.

Miray Elif perdede asılı kalırken, kardeşinin sesleri üzerine annesi odaya kuştu. Annesi, Miray Elif Y.’yi perdenin zincirinden kurtarıp, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen ekipler Miray Elif’i ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Miray Elif Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Miray Elif'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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