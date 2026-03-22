Çeltik tarlasında tehlikeli yolculuk. Drona asılıp uçtu!
22.03.2026 20:12
Son Güncelleme: 22.03.2026 20:27
O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Samsun'un Bafra ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bafra ilçesinde bir çiftçi, çeltik tarlasını ilaçlamak için kullanılan tarım dronuna tutunarak havalandı ve tarlanın bir ucundan diğer ucuna uçtu.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.
Kullanıcılardan birçoğu çiftçinin yaptığı şeyin “çok tehlikeli" ve "düşüncesizce” olduğu yorumunu yaptı.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.