Cezaevi aracı otomobile çarptı

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda Mehmet K.’nın (37) kullandığı cezaevi aracı, Sinem K.'nın (26) kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, Sinem K. ile cezaevi aracındaki mahkum Bahri Mehmet Ç. (34), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinem K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye, sağ bacağında ağrı hisseden mahkum Bahri Mehmet Ç. ise güvenlik önlemleri alınarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.