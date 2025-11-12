Cezaevi aracı otomobile çarptı
12.11.2025 14:40
AA
Samsun'u Atakum ilçesinde cezaevi aracı otomobile arkadan çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda Mehmet K.’nın (37) kullandığı cezaevi aracı, Sinem K.'nın (26) kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, Sinem K. ile cezaevi aracındaki mahkum Bahri Mehmet Ç. (34), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinem K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye, sağ bacağında ağrı hisseden mahkum Bahri Mehmet Ç. ise güvenlik önlemleri alınarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
