Cezaevi firarisi yakalandı
02.05.2026 16:21
Adli işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzincan Açık Cezaevi’nden izinli olarak çıkan ve süresi dolmasına rağmen teslim olmayan T.S.’nin Tekkeköy’de bulunduğuna dair ihbar üzerine ekipler gece harekete geçti. 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı’nda yapılan çalışmalar sırasında şüpheli, ekipleri görerek yanlarına geldi ve kimliğini ibraz etti.
Şahsın yapılan kontrollerinde, İstanbul Anadolu 1. İnfaz Hakimliği’nin kararıyla çeşitli suçlardan toplam 15 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan T.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan T.S. cezaevine gönderildi.
