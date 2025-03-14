Çiftçilerin kahverengi kokarca seferberliği

Karadeniz Bölgesi'nde Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındık ve birçok tarımsal ürüne zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele için Samsun'da çiftçiler seferberlik başlattı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere kimyasal mücadele konusunda eğitim vererek, ziraat odalarıyla iş birliği yaparak ilaç ve ilaçlama makineleri temin etti. Ayvacık, Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde, muhtarlara ilaç, ilaçlama makineleri ve koruyucu giysiler dağıtıldı.



Koruyucu elbiselerini giyen çiftçiler, köylerindeki evler, ahırlar ve boş binaları ilaçlayarak kahverengi kokarca ile mücadele ediyor. Çiftçiler, bu sayede zararlının yayılmadan kontrol altına alınmasını amaçlıyor.



Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kahverengi kokarcayı yok etme amacıyla biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin bir arada kullanıldığını belirterek, "Kışın bu zararlı kışlaklarda zaman geçiriyor. Bunun için buraların ilaçlamasını yaptırıyoruz. Metruk binalar ve evlerin dışlarında kışlak mücadelesi yapıyoruz." dedi.



Sağlam, 2025 yılı üretimi için hazırlıkların arttığını ve üreticilerin kendi mahallelerinde mücadele ederek bu zararlıyı en aza indirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün bu zararlıyı yok eden Samuray arıları üretip, ekolojik dengeyi koruyarak ilaçsız üretim yapmayı umduklarını söyledi.



Çarşamba ilçesine bağlı Demirarslan Mahallesi Muhtarı Savaş Türe, köylerinin en önemli geçim kaynağının fındık olduğunu vurgulayarak, "Bu zararlı sadece fındık değil, soya, fasulye ve kavak gibi ürünlere de zarar veriyor. Fındık üretimimizde büyük kayıplar yaşadık. Köylüler olarak mücadeleye devam ediyoruz. Amacımız, kahverengi kokarcayı bahçelere ulaşmadan önce yok etmek." dedi.



Kivi üreticisi Rahim Baş da, "Fındık, kivi ve ceviz gibi ürünlere büyük zarar verdi. Bu zararlıyla mücadele etmek için hep birlikte çalışıyoruz." diyerek mücadelenin önemini dile getirdi.



Samsun’daki üreticiler, kahverengi kokarcadan kurtulmak için tüm imkanlarını seferber ederken, zararlının ekonomik kayıpları daha da artırmaması için çalışmalarını hızla sürdürüyor.