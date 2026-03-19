Cinayetten 10 yıl hapis cezası aldı. "Seneye görüşürüz" dedi

Olay, İlkadım ilçesine bağlı İlyasköy mahallesi Gebi caddesinde yaşandı.

İki grup arasıda silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada kahvehane işletmecisi iki çocuk babası N.O. ve G.Ç. yaralandı. Ağır yaralanan N.O. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YENİDEN YARGILANMALARINA HÜKMEDİLDİ

Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, G.Ç. ve H.B., 15'er yıl hapis cezasına çarptırılırken, A.E. ve aralarında bulunan bazı sanıklar da beraat etti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi ise G.Ç. ve H.B.'ye verilen cezayı az bularak, beraat edenlerin de kararlarını bozarak sanıkların yeniden yargılanmasını hükmetti.

2025 yılında tekrar görülen duruşmada, tutuklu sanıklar G.Ç. ve H.B. müebbet cezasına çarptırılırken, tutuksuz yargılanan A.E. ve M.D.B.'ye ise 10'ar yıl, olayın yaşandığı tarihte reşit olmayan sanık ise 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

“SENEYE GÖRÜŞÜRÜZ”

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanıp verilen 10 yıl hapis cezası geçen hafta kesinleşen A.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hükümlü, adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen basın mensubuna "Seneye görüşürüz" dedi.

Adli işlemleri tamamlanan Altan E., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.