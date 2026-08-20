Cinayetten aranan Şirinler tribün lideri yakalandı
20.08.2026 11:17
Bayrak, adliyeye sevk edildi.
Samsum'da kasten öldürme suçundan 10 yıl hapisle aranan Samsunspor Şirinler taraftar grubu lideri Mehmet Doğukan Bayrak yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında yaşanan Nadir Onat cinayetine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
Cinayetle bağlantılı olarak kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Samsunspor taraftar gruplarından Şirinler tribün lideri Mehmet Doğukan Bayrak aranıyordu.
Bayrak, Atakum ilçesinde saklandığı karavanda yakaladı.
Gözaltına alınan Bayrak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bayrak adliyeye sevk edildi.
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