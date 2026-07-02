Çöp toplayan temizlik işçisine saldırdı
02.07.2026 14:36
Son Güncelleme: 02.07.2026 14:37
Olay yerine sevk edilen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde temizlik işçisinin "Yanımda çöp toplayamazsın" diyerek burnunu kıran şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda belediye görevlisi İ.K.'nın sahil bandında çöpleri topladığı sırada C.E. ile arasında tartışma çıktı.
“Benim yanımda çöp toplayamazsın” diye bağıran C.E., İ.K.’ya saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
BURNU KIRILDI
Polis eşliğinde hastaneye götürülen İ.K.’nIn burnunda kırık tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, C.E.’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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