Dev mantar görenleri şaşırttı

Bahçe sahibi her yıl aynı yerde mantar çıktığını belirtti. Uzmanlar ise zehirlenme riskine karşı tanımadıkları mantarları kesinlikle tüketmemeleri konusunda vatandaşları uyarıyor.

Sonbahar yağışlarının artmasıyla birlikte mantar bolluğu yaşanıyor. Bir vatandaşın bahçesinde çıkan içi kızıl mantarları, bu yıl olağanüstü büyüklüklere ulaştı. Ölçümü yapılan bazı mantarların çapının 25 santimi geçtiği belirtildi.

