Erkek arkadaşı dayak yiyor sandı, gerçek çok başka çıktı

Samsun'da ilginç bir “meydan dayaklı” evlenme teklifi gerçekleştirildi.

Bir genç, sevgilisine evlilik teklif etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Arkadaşlarıyla organize olan genç, sevgilisi ile gezdiği sırada yoldan geçen birkaç kişinin fiziksel saldırısına uğradı.

ÖNCE ŞAŞIRDI SONRA SEVİNDİ

Kavganın büyümesi üzerine olay yerindeki diğer arkadaşlar da ellerinde meşalelerle yola çıkarken, genç kız şaşkınlığını gizleyemedi.

Kısa süre önce birkaç kişiden dayak yiyen sevgilisinden evlilik teklifi alan genç kız, bu soruya "evet" diye cevap verince tüm arkadaşlar büyük sevinç yaşadı.

Genç çiftin ilginç evlilik teklifi, o sırada olay yerinde bulunan başka bir arkadaşları tarafından kayıt altına alındı.