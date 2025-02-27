Evini ateşe verdi: Hastaneye kaldırıldı

Altınyaprak Mahallesi Konut 1'inci Sokak'ta 6 katlı apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı.



Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Ekipler, yaptıkları incelemede yangının evde yalnız yaşayan F.Y. tarafından çıkarıldığını tespit etti.



Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen F.Y, tedbir amacıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



