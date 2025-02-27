Evini ateşe verdi: Hastaneye kaldırıldı (Samsun Haberleri)
Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangının, evde yaşayan kadının başlattığı öğrenildi.
Altınyaprak Mahallesi Konut 1'inci Sokak'ta 6 katlı apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekipler, yaptıkları incelemede yangının evde yalnız yaşayan F.Y. tarafından çıkarıldığını tespit etti.
Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen F.Y, tedbir amacıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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