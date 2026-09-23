Evinin bahçesinde 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Salıpazarı ilçesinde kuzenler Ş.A. ve K.A.’nın evin bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini aldı. Ekipler bunun üzerine adrese operasyon düzenledi.

YASAL UYARI

SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.