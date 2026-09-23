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Evinin bahçesinde 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı

23.09.2026 15:05

Evinin bahçesinde 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı
DHA

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
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Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki bulundukları evin bahçesinde 756 kök kenevir bitkisi ele geçirilen kuzenler Ş.A. ve K.A., gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Salıpazarı ilçesinde kuzenler Ş.A. ve K.A.’nın evin bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini aldı. Ekipler bunun üzerine adrese operasyon düzenledi.

 

Operasyonda bahçede 756 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 

 

Olayla ilgili 2 kuzen gözaltına alındı.

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