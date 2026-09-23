Evinin bahçesinde 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı
23.09.2026 15:05
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki bulundukları evin bahçesinde 756 kök kenevir bitkisi ele geçirilen kuzenler Ş.A. ve K.A., gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Salıpazarı ilçesinde kuzenler Ş.A. ve K.A.’nın evin bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini aldı. Ekipler bunun üzerine adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda bahçede 756 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kuzen gözaltına alındı.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.