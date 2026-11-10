Genel cerrahi asistanına bıçaklı saldırı
10.11.2026 11:04
Zanlı, doktorun kendi kendini bıçakladığını öne sürdü.
Samsun'un Atakum ilçesinde, genel cerrahi asistanı M.C.'yi sol kolundan bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir apartmanın koridorunda dün akşam saatlerinde, uyuşturucu suçundan denetimi olduğu belirtilen M.F.İ. (35), bir devlet hastanesinde genel cerrahi asistanı olan M.C.'yi (39) sol kolundan bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası hastanede tedaviye alındı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheli ifadesinde denetimi kaçırdığını, daha önceden yaptığı gibi uyuşturucu karşılığında rapor almak istediğini ve aralarında bu sebeple anlaşmazlık olduğunu, doktorun ise kendi kendini bıçakladığını öne sürdü.
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