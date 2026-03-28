Hafif ticari ve SUV tipi araç çarpıştı. 4 yaralı
28.03.2026 16:31
SUV tipi araç ve bulvar yoluna çıkan S.A. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Samsun'da hafif ticari araç ile SUV tipi aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Yaşardoğu mahallesi Gazi Ethem Paşa bulvarı üzerinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halindeki C.Ö. idaresindeki SUV tipi araç ve bulvar yoluna çıkan S.A. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada sürücüler ve SUV araçta yolcu konumundaki E.Ö. ve hafif ticari araçta yolcu konumundaki M.Ş. yaralandı.
Yaralılardan birinin tedavisi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta yapılırken diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası araçlar kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
