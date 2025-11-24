Hapis cezasıyla aranırken uyuşturucuyla yakalandı
24.11.2025 15:00
Samsun'un İlkadım ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi uyuşturucuyla yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, M.B.'nin (30) adresinde arama gerçekleştirildi.
Aramada, toplam 8,32 gram sentetik uyuşturucu ile 3 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Ayrıca şüphelinin "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 16 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan M.B. işlemleri için emniyete götürüldü.
