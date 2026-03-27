Hastane otoparkında bıçaklı kavga

27.03.2026 14:29

IHA

Bıçaklı saldırının zanlısı yakalandı.

İHA

Samsun’da bir hastane otoparkında taraflar arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir kişi yaralandı.

İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Gazi Devlet Hastanesi otoparkında kavga çıktı. 

 

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.E.S.(19) bıçakla A.M.Ş.’yi yaraladı. Yaralı kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan zanlı, İlyasköy Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

 

İ.E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

