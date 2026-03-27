Hastane otoparkında bıçaklı kavga
27.03.2026 14:29
Bıçaklı saldırının zanlısı yakalandı.
Samsun’da bir hastane otoparkında taraflar arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir kişi yaralandı.
İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Gazi Devlet Hastanesi otoparkında kavga çıktı.
Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.E.S.(19) bıçakla A.M.Ş.’yi yaraladı. Yaralı kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan zanlı, İlyasköy Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
İ.E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.