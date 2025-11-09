Kaçak kazıya gözaltı

09.11.2025 14:21

Son Güncelleme: 09.11.2025 14:21

Kaçak kazıya gözaltı
Anadolu Ajansı

AA

Samsun'un Alaçam ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaçam'da izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

 

Düzenlenen operasyonda 4 kişi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

 

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.  4 şüpheli ise gözaltına alındı.

YASAL UYARI

