Kaçak kazıya gözaltı
09.11.2025 14:21
Son Güncelleme: 09.11.2025 14:21
AA
Samsun'un Alaçam ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaçam'da izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 4 kişi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
