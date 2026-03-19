Kardeşiyle tartışan polis memuruna saldırınca tutuklandı
19.03.2026 16:01
Samsun’da kardeşiyle tartışan polis memurunu darp ederek burnunu kıran kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet mahallesinde yaşandı.
Alınan bilgilere göre, Gazi Polis Merkezi’nde görevli bir polis memurunun kardeşiyle alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığını gören E.Ş.Y., polisi darbetti.
Saldırı sonucu burnu kırılan polis memuru hastaneye kaldırılırken, şüpheli E.Ş.Y. ise gözaltına alındı.
E.Ş.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
