Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
28.06.2026 16:41
Samsun'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Samsun’un İlkadım ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kazım Ayberk Ç. idaresindeki otomobil ile Mustafa G. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada sürücü Mustafa G. ile araçta bulunan Sevim G. ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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