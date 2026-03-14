Kavşakta korkutan kaza
14.03.2026 14:51
Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.
İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde Gençlik Merkezi karşısındaki kavşakta trafik kazası meydana geldi.
Uğur Kaymak'ın kullandığı Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ'a ait halk otobüsü, kavşakta Rukiye Çürükoğlu'nun kullandığı otomobile yandan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, halk otobüsünde bulunan 5 yolcu da yaralandı. Kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.