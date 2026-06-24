Kendine has aroması dikkat çekiyor. Bin metre rakımda hasat başladı

Samsun 'un Alaçam ilçesindeki Dürtmen Yaylası'nda "çilek hasadı" etkinliği düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle yaylada yetiştirilen çilekler, kendine has aroması ve kalitesiyle bölgenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer almaya başladı.

Yaklaşık bin metre rakımda yetiştirilen yayla çileğinin, iklim ve toprak özellikleri nedeniyle farklı bir aroma kazandığı belirtilirken, ürünün Samsun genelinde giderek daha fazla tanındığı ifade edildi.

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