Kendine has aroması dikkat çekiyor. Bin metre rakımda hasat başladı
24.06.2026 10:09
Dürtmen Yaylası'nda yetiştirilen çileklerin hasadı başladı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde bin metre rakımlı Dürtmen Yaylası'nda çilek hasadı başladı.
Samsun'un Alaçam ilçesindeki Dürtmen Yaylası'nda "çilek hasadı" etkinliği düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle yaylada yetiştirilen çilekler, kendine has aroması ve kalitesiyle bölgenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer almaya başladı.
İLK HASAT HEYECANI
Alaçam'ın yüksek kesimlerinde bulunan Dürtmen Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, üreticiler sezonun ilk hasat heyecanını yaşadı.
Yayla çileğinin tat ve koku bakımından yoğun ilgi gördüğü söyleniyor.
Yaklaşık bin metre rakımda yetiştirilen yayla çileğinin, iklim ve toprak özellikleri nedeniyle farklı bir aroma kazandığı belirtilirken, ürünün Samsun genelinde giderek daha fazla tanındığı ifade edildi.
Bölgede çilek üretim alanlarının genişletildiği, Dürtmen Yaylası'nda yaklaşık 130 dekar alanda çilek üretimi yapıldığı belirtildi.
Üreticiler, yüksek rakımın ürün kalitesine olumlu katkı sunduğunu, özellikle tat ve koku bakımından yayla çileğinin tüketicilerden yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.
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