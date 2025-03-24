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Koltuğa saklanan uyuşturucu "Tony"den kaçmadı (Samsun Haberleri)

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ikametin koltuğunda narkotik detektör köpeği "Tony" desteğindeki aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Koltuğa saklanan uyuşturucu "Tony"den kaçmadı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 43 yaşındaki zanlı M.K.'nin ikametinde uyuşturucu madde sakladığı yönünde bilgi edindi.

Belirlenen adreste arama yapan ekipler, narkotik detektör köpeği "Tony"nin koltuğa tepki vermesi üzerine zulalanmış 800 gram sentetik uyuşturucuyu ele geçirdi. Operasyonda ekipler, ikamette hassas terazi de ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K, ekiplerce emniyete götürüldü.

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