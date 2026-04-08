Korsan taksici 100 bin lira ceza yedi, suçu yolculara attı

Samsun'un Atakum ilçesinde korsan taksicilik yapan kadına 100 bin lira ceza kesildi. Kadın sürücü, suçsuz olduğunu iddia edip yolculara suç attı.

Yapılan kontrollerde araçtaki yolcular korsan taşımacılık hizmeti aldığını itiraf etti.

Kadın sürücü, kendisinin suçsuz olduğunu ve yolcuların çağırdığını belirterek, onlardan şikayetçi olacağını söyledi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 100 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Korsan taşımacılıkta kullanılan otomobil ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

