Korsan taksici 100 bin lira ceza yedi, suçu yolculara attı
08.04.2026 12:57
Yapılan kontrollerde araçtaki yolcular korsan taşımacılık hizmeti aldığını itiraf etti.
Samsun'un Atakum ilçesinde korsan taksicilik yapan kadına 100 bin lira ceza kesildi. Kadın sürücü, suçsuz olduğunu iddia edip yolculara suç attı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede korsan taksi taşımacılığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.
Korsan taksi uygulaması üzerinden çağrılan araç, polis ekipleri tarafından takibe alındı.
100 BİN LİRA CEZA
Ekipler, Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde güvenlik önlemi alarak otomobili durdurdu.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 100 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Korsan taşımacılıkta kullanılan otomobil ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.
SUÇU YOLCULARA ATTI
Kadın sürücü, kendisinin suçsuz olduğunu ve yolcuların çağırdığını belirterek, onlardan şikayetçi olacağını söyledi.
