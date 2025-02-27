Ladik Gölü'nün büyük kısmı dondu

Bölgede etkili olan kar yağışıyla ilçe kar altında kalırken gölün çevresi de beyaza büründü.



Sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü bölgede gölün yüzeyinin büyük bölümü dondu.



Türkiye'de Ulusal Öneme Sahip Sulak Alanlardan biri olan Ladik Gölü, yeşilbaş (yaban ördeği), büyük ak balıkçıl, gri balıkçıl, kara leylek, pelikan gibi pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.



Turna balığı, tatlısu levreği, sazan ve kızılkanat gibi balık türleri bulunan Ladik Gölü, üzerinde yüzen adacıklarıyla dikkati çekiyor.



Yaban ördekleri ve balıkçıllar, kısmen donan gölde beslenmeye çalıştı.



Kar yağışıyla güzel görüntü oluşturan Ladik Gölü, dronla görüntülendi.





