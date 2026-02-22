Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli ifade sırasında sancılandı

Fenalaşan kadına duruşma salonunda serum takıldı ve ilk müdahale yapıldı. S.C.'nin düşük yapma tehlikesi üzerine ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastanesine sevk edildi. Çiftin mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.A. ile S.Ç. gözaltına alındı. Aynı evde yaşadıkları çiftin ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

