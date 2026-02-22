Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli ifade sırasında sancılandı
22.02.2026 16:40
Samsun’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan çiftin adliyedeki işlemleri sırasında 5 aylık hamile kadın mahkemede ifade verirken sancılandı.
İfade sırasında sancılanan hamile şüpheli, hastaneye kaldırıldı.
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.A. ile S.Ç. gözaltına alındı. Aynı evde yaşadıkları çiftin ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede ifade verdiği sırada 5 aylık hamile olduğu öğrenilen S.Ç.’nin sancısı tuttu. Görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine adliyeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Fenalaşan kadına duruşma salonunda serum takıldı ve ilk müdahale yapıldı. S.C.'nin düşük yapma tehlikesi üzerine ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastanesine sevk edildi. Çiftin mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
