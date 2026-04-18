Mesai arkadaşını 9 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli adliyede

Olayın ardından kaçan şüpheli Haşim Y. ise bir süre sonra polise teslim oldu. Şüphelinin, Bakır’ı bıçaklayarak öldürdüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı restoranda çalışan Eren Bakır ve Haşim Y., sabah saatlerinde küfürleşme sebebiyle tartıştı. Akşam saatlerinde bulvar üzerinde karşılaşan Haşim Y. ile Eren Bakır arasında yeniden tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Eren Bakır, mesai arkadaşının 9 bıçak darbesiyle yere yığıldı.

