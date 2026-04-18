Mesai arkadaşını 9 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli adliyede
18.04.2026 14:52
Tartıştığı iş arkadaşını öldüren şüpheli, teslim oldu.
Samsun'un Atakum ilçesinde aynı restoranda çalıştığı mesai arkadaşını 9 yerinden bıçaklayarak öldürüp polise teslim olan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı’ndaki Vatan Kavşağı’nda meydana geldi.
Aynı restoranda çalışan Eren Bakır ve Haşim Y., sabah saatlerinde küfürleşme sebebiyle tartıştı. Akşam saatlerinde bulvar üzerinde karşılaşan Haşim Y. ile Eren Bakır arasında yeniden tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Eren Bakır, mesai arkadaşının 9 bıçak darbesiyle yere yığıldı.
Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bakır, sağlık görevlisinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan şüpheli Haşim Y. ise bir süre sonra polise teslim oldu. Şüphelinin, Bakır’ı bıçaklayarak öldürdüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
