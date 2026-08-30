Meteoroloji açıkladı: Türkiye'de en çok yağış alan yerler belli oldu
30.08.2026 10:32
Listenin ilk sırasında Samsun'un Çarşamba ilçesi var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye genelinde en yüksek yağış miktarları Samsun ve Sinop'ta ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış ölçüm verilerine göre Türkiye genelinde en yüksek yağış miktarları arasında ilk sırada Samsun'un Çarşamba ilçesi yer aldı.
Çarşamba'daki ölçüm istasyonunda metrekareye 112,9 kilogram yağış düştü.
Listenin ikinci sırasında yine Samsun'un içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı istasyonu yer aldı. Bu noktada metrekareye 107,7 kilogram yağış ölçüldü.
Yağış miktarında üçüncü sırayı ise Sinop'un Erfelek ilçesi aldı. Erfelek'te metrekareye 86,4 kilogram yağış kaydedildi. Sinop Merkez'deki Sinop Havalimanı istasyonunda 66,4 kilogram, kent merkezindeki diğer ölçüm noktasında ise 50 kilogram yağış ölçüldü.
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