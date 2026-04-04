Minibüs devrildi, şoför yaralandı
04.04.2026 16:21
Son Güncelleme: 04.04.2026 16:26
Samsun'un Atakum ilçesinde bir minibüs devrildi. Minibüsün sürücüsü yaralandı.
Kaza, Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) kavşağında meydana geldi.
Abdulsamed S.’nin kontrolünü yitirdiği minibüs, devrilerek yan yattı. Kazada, Abdulsamed S. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kazayı gören AFAD çalışanlarının olay yerine gelip, hızlı müdahalesi ile yaralı sürücü araçtan çıkarıldı. Gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Abdulsamed S. özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.