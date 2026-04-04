Minibüs devrildi, şoför yaralandı

Kaza, Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) kavşağında meydana geldi.

Abdulsamed S.’nin kontrolünü yitirdiği minibüs, devrilerek yan yattı. Kazada, Abdulsamed S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kazayı gören AFAD çalışanlarının olay yerine gelip, hızlı müdahalesi ile yaralı sürücü araçtan çıkarıldı. Gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Abdulsamed S. özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.