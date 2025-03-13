Minibüsü elektrikli bisiklette çarptı: Sürücü hayatını kaybetti (Samsun Haberleri)
Samsun'un Alaçam ilçesinde bir minibüs elektrikli bisiklette çarptı. Kaza sonucu bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Samet Er yönetimindeki 55 AOD 933 plakalı minibüs, Samsun Sinop kara yolu Kargalı mevkide camiden çıkıp eve gitmek isteyen Tacettin Şahin'in (83) kullandığı 55 ANZ 633 plakalı elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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