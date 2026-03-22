Miras tartışmasında eniştesine silahla ateş etti
22.03.2026 15:45
Çıkan kavgada eniştesine tabancayla ateş açtı.
Samsun'da bayramlaşmak için gittiği eniştesiyle miras meselesi yüzünden tartışan şahıs, silahla ateş açtı.
Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ş.K. (54), bayramlaşmak için evine gittiği eniştesi Ö.U. (51) ile miras meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K. evden ayrılıp bir süre sonra geri geldi. Evde misafir olması üzerine Ö.U., tartışma çıkaran kayınbiraderi Ş.K.'yi eve almadı. Çıkan kavgada Ş.K., eniştesi Ö.U.'ya tabancayla ateş açtı.
Olayda yaralanan olmazken Ş.K. olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri tamamlanan Ş.K., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.