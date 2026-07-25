Motorunda yangın çıkan çekici, üzerindeki kamyonetle birlikte hurdaya döndü
25.07.2026 09:14
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Samsun'da seyir halindeki çekicinin motorunda çıkan yangın, dorsedeki kamyonete de sıçradı.
Olay, Samsun-Sinop kara yolunun Hayırlı mevkisinde meydana geldi. Samsun yönüne ilerleyen Caner Yılmaz yönetimindeki çekicinin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücünün durumu fark edip aracı yol kenarına çekmesinin ardından alevler kısa sürede büyüyerek çekiciyi sardı.
Yangın, dorsede taşınan kamyonete de sıçrayınca iki araç adeta alev topuna döndü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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