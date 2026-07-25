Motorunda yangın çıkan çekici, üzerindeki kamyonetle birlikte hurdaya döndü

Yangın, dorsede taşınan kamyonete de sıçrayınca iki araç adeta alev topuna döndü.

Olay, Samsun -Sinop kara yolunun Hayırlı mevkisinde meydana geldi. Samsun yönüne ilerleyen Caner Yılmaz yönetimindeki çekicinin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, çekici ile üzerinde taşınan kamyonet tamamen yanarak hurdaya döndü.

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