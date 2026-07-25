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Motorunda yangın çıkan çekici, üzerindeki kamyonetle birlikte hurdaya döndü

25.07.2026 09:14

Motorunda yangın çıkan çekici, üzerindeki kamyonetle birlikte hurdaya döndü
IHA

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İHA
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Samsun'da seyir halindeki çekicinin motorunda çıkan yangın, dorsedeki kamyonete de sıçradı.

Olay, Samsun-Sinop kara yolunun Hayırlı mevkisinde meydana geldi. Samsun yönüne ilerleyen Caner Yılmaz yönetimindeki çekicinin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

Sürücünün durumu fark edip aracı yol kenarına çekmesinin ardından alevler kısa sürede büyüyerek çekiciyi sardı. 

 

Yangın, dorsede taşınan kamyonete de sıçrayınca iki araç adeta alev topuna döndü.

IHA

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

 

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, çekici ile üzerinde taşınan kamyonet tamamen yanarak hurdaya döndü.

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