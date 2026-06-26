Müteahhitler dehşet saçtı. Arsa sahibini bıçakla yaralayıp dövdüler
26.06.2026 12:31
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samsun'un Atakum ilçesinde arsa sahibini bıçakla yaralayıp döven müteahhitler gözaltına alındı.
Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde arsa sahibi A.K. ile müteahhitler Ü.T. (30) ve amcasının oğlu F.T. (41) arasında bina yapımıyla ilgili sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ü.T, bıçakla A.K'yi yaraladı, F.T. ise tabancanın kabzasıyla dövdü.
İhbar üzerine A.K, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheliler yakalanarak emniyete götürüldü.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen taşıma ruhsatlı tabancaya el konuldu.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.