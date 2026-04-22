Öğrenci servisi direğe çarptı. 9'u öğrenci 10 kişi yaralı
22.04.2026 12:59
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde elektrik direğine çarpan servisteki 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.
Vezirköprü'de Ş.T'nin (63) kullandığı öğrenci servisi, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan öğrenciler S.D. (12), A.M.T. (11), E.T. (13), M.A. (12), K.S. (10), K.T. (11), B.K. (12), S.Y.T. (12) ile K.T.A (12) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
