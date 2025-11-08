Okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 5 öğrenci hastanelik oldu
08.11.2025 16:34
AA
Samsun'da bir okulda hamburger yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.
Samsun'daki özel okulda dün öğle yemeğinde hamburger yiyen 5 ila 11 yaşlarındaki 5 öğrenci rahatsızlandı.
Öğrenciler, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi acil servisine götürüldü.
Öğrenciler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okuldaki yemeklerden numune aldı.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.