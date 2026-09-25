Organ nakli taşıyan araç kazasında yoğun bakım hemşiresi hayatını kaybetti

Kaza , dün Samsun-Ordu kara yolunun 75. kilometresi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun’dan Samsun’a nakledilmek üzere organ taşıyan Samsun UMKE ’ye ait 55 SS 287 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak yoldan çıktı.

Kazada araç sürücüsü Mehmet Akif Çıplak (40) ile Çarşamba Devlet Hastanesi yoğun bakım hemşiresi ve UMKE görevlisi Mehmet Can Gür yaralandı.

Yaralılar, Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Can Gür, ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı. Gür, daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Mehmet Can Gür, Samsun’daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Gür için Samsun 112 Başhekimliği binası önünde tören düzenlendi. Mesai arkadaşları, Gür’ün tabutunun üzerine Türk bayrağı ve görev sırasında giydiği UMKE montunu serdi.

Törene kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet Akif Çıplak da tekerlekli sandalye ile katıldı.

Törene, Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Kemal Serhan Sandıkçı, Destek Hizmetleri Başkanı Arslan Kayhan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, 112’den sorumlu Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Koray Kürekçi, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cem Soykut, Gazi Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Sinan Gülten, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Emre Özgen, Samsun İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Yavuz Kılıç, Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, 112 ve UMKE personeli ile Gür ailesi katıldı.

Mehmet Can Gür’ün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Malatya’ya gönderildi.